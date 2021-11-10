Приговор в отношении педофила оставили без изменений в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде насиловавший больше полугода свою падчерицу педофил попросил смягчить срок наказания. Однако апелляционная коллегия сочла решение суда справедливым и оставила приговор без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинским областным судом оставлен без изменения приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области в отношении мужчины, который в течении нескольких месяцев совершал систематические насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

Недавно уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобе стороны защиты, просившей его оправдать. Однако судебная коллегия оставила без изменения приговор суда первой инстанции.

«Судом правильно установлены обстоятельства дела. В период с января 2019 года по 27 августа 2019 года у себя дома, в ночное время суток, осужденный М. систематически приходил в спальную комнату к несовершеннолетней падчерице, 2004 года рождения, и совершал насильственные действия сексуального характера.

Эти обстоятельства подтверждены показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Наказание осужденному назначено судом в пределах санкции статьи уголовного закона, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности, смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Так же судья учел, что у обвиняемого двое малолетних детей. Это послужило смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством.

«Преступные деяния М. были окончены в августе 2019 года и на этот период санкция ст.121 ч.3-1 п.2 УК (изменения с 01.04.2019 года) предусматривала наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств максимальный срок не должен превышать 12 лет 7 месяцев лишения свободы (3/4 от 15 лет).

Поэтому судом назначено М. максимально строгое наказание, предусмотренное законом. Нарушений норм как материального, так и процессуального закона, влекущих отмену и изменение приговора, судебная коллегия не усмотрела», - добавили в суде.

Приговор вступил в законную силу.