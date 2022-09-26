Приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы объяснил судья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судья объяснил приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, а также других причастных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права работать в госструктурах сроком на 10 лет.

«Установлено, что в период с 2018 по 2022 годы Сатыбалдыулы организовал причинение имущественного ущерба собственнику имущества АО «Казахтелеком» путем злоупотребления доверием и обманом при отсутствии признаков хищения, которые совершил с группой лиц по предварительному сговору с Конырбаевым и директором дирекции корпоративного бизнеса АО Муравьевым путем перепродажи услуг телекоммуникации АО и передачи последнему в аренду по завышенной стоимости канала связи через одного единого подконтрольного поставщика «Казахтелеком» - подключение к каналу связи без начисления абоненткой платы. Таким образом, своими действиями Сатыбалдыулы, Конырбаев и Муравьев причинили АО «Казахтелеком» материальный ущерб более 12 миллиардов тенге», - сказал судья суда № 2 Байконырского района города Астаны Нурлан Баяхметов в рамках оглашения приговора Кайрату Сатыбалдыулы.

Судья уточнил, что вина К. Сатыбалдыулы и вина осужденных доказана следующими доказательствами: аудиторскими отчетами, протоколами допросов свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами, бухгалтерскими документами по взаиморасчетам, актами документальной проверки, договорами и дополнительными соглашениями между АО и подконтрольными осужденными компаниями, распоряжением на предоставление скидок, актами выполненных работ.

По словам судьи, осужденные вину признали в полном объеме. Он добавил, что имущественный ущерб на сумму более 28 млрд тенге и 12 млрд тенге возмещен в полном объеме.

«При назначении наказания руководствовался следующими требованиями закона: правилами статьи 52 УК, согласно которой, лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения назначается справедливое наказание в пределах установленной соответствующей статьей. Суд учел чистосердечное признание в содеянном виновных, возмещение полного причиненного ими материального ущерба, наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и заключения других участников уголовного правонарушения», - сказал судья.

«Принимая во внимание характер, тяжести и степень общественной опасности содеянного, количество эпизодов в преступном действии, наличие в совокупности смягчающих ответственности наказания обстоятельств, данные личности подсудимых, суд пришел к выводу о обоснованном предложении в процессуальном соглашении назначения осужденным наказание в виде лишения свободы», - добавил Н. Баяхметов.

По его словам, суд принимает во внимание, что более активная роль при совершении данных преступлений принадлежала осужденному Сатыбалдыулы, который руководил исполнителями и совершал необходимые действия к тому, чтобы с предприятий производилось хищение денег и получали максимальные прибыли.

Суд, соглашаясь с процессуальным соглашением, назначил также М.Мухамбеджанулы и Г. Бекетову 6 лет лишения свободы условно; Ч. Конурбаеву и Л.Муравьеву - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, всем им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности.