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Приговор в отношении Акжаркын Турлыбай оставлен без изменений

27 Декабря 2019 14:26
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Приговор в отношении Акжаркын Турлыбай оставлен без изменений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Китае состоялся суд над обвиняемой в контрабанде наркотиков казахстанкой Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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«27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений», - сообщили в пресс-службе МИД.


В министерстве также отметили, что в заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР. Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.

Напомним, гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили.

Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай.


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Ключевые слова: Китай, Судебный процесс,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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