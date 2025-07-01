Приговор Талгату Ардану может быть пересмотрен — Антикор

По словам Бигайдарова, приговором суда Талгат Ардан был заочно осужден на 11 лет лишения свободы. В настоящее время Генеральная прокуратура занимается процедурой экстрадиции. В случае возвращения в Казахстан он будет ознакомлен с приговором суда. Как сообщил представитель Антикора, если в течение 15 дней после ознакомления Талгат Ардан подаст апелляционную жалобу, дело может быть пересмотрено.

Ранее вопрос экстрадиции экс-главы Astana LRT прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

В мае этого года стало известно, что Талгат Ардан, находившийся в международном розыске, был задержан в турецком городе Анталья.

Напомним, Талгат Ардан был заочно осужден в ноябре 2024 года судом Астаны к 9 годам лишения свободы по статьям 189 ч.4 и 361 ч.4 Уголовного кодекса РК за хищение средств и злоупотребление должностными полномочиями.