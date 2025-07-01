Приговор Талгату Ардану может быть пересмотрен — Антикор
После экстрадиции бывшего главы Astana LRT Талгата Ардана из Турции в Казахстан его уголовное дело может быть пересмотрено. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, отвечая на вопрос корреспондента агентства Kazinform.
По словам Бигайдарова, приговором суда Талгат Ардан был заочно осужден на 11 лет лишения свободы. В настоящее время Генеральная прокуратура занимается процедурой экстрадиции. В случае возвращения в Казахстан он будет ознакомлен с приговором суда. Как сообщил представитель Антикора, если в течение 15 дней после ознакомления Талгат Ардан подаст апелляционную жалобу, дело может быть пересмотрено.
Ранее вопрос экстрадиции экс-главы Astana LRT прокомментировали в Генеральной прокуратуре.
В мае этого года стало известно, что Талгат Ардан, находившийся в международном розыске, был задержан в турецком городе Анталья.
Напомним, Талгат Ардан был заочно осужден в ноябре 2024 года судом Астаны к 9 годам лишения свободы по статьям 189 ч.4 и 361 ч.4 Уголовного кодекса РК за хищение средств и злоупотребление должностными полномочиями.