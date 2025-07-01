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    18:55, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Приговор Талгату Ардану может быть пересмотрен — Антикор

    После экстрадиции бывшего главы Astana LRT Талгата Ардана из Турции в Казахстан его уголовное дело может быть пересмотрено. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, отвечая на вопрос корреспондента агентства Kazinform.

    экс-глава Астана LRT Талгат Ардан
    Коллаж: Kazinform

    По словам Бигайдарова, приговором суда Талгат Ардан был заочно осужден на 11 лет лишения свободы. В настоящее время Генеральная прокуратура занимается процедурой экстрадиции. В случае возвращения в Казахстан он будет ознакомлен с приговором суда. Как сообщил представитель Антикора, если в течение 15 дней после ознакомления Талгат Ардан подаст апелляционную жалобу, дело может быть пересмотрено.

    Ранее вопрос экстрадиции экс-главы Astana LRT прокомментировали в Генеральной прокуратуре. 

    В мае этого года стало известно, что Талгат Ардан, находившийся в международном розыске, был задержан в турецком городе Анталья. 

    Напомним, Талгат Ардан был заочно осужден в ноябре 2024 года судом Астаны к 9 годам лишения свободы по статьям 189 ч.4 и 361 ч.4 Уголовного кодекса РК за хищение средств и злоупотребление должностными полномочиями. 

    Теги:
    ЛРТ Антикор
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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