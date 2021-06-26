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    10:30, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    Приговор по делу смерти матери и ребенка после травли клопов вынес суд Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительнице Актау, по вине которой скончались ребенок и его мать, назначили наказание, связанное с лишением свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Inaktau.kz.

    В пресс-службе Актауского городского суда сообщили, что трагические события развернулись в феврале этого года. Жительница одного из жилых домов, не предупредив соседей, провела у себя в квартире дезинсекционную обработку от клопов препаратом «Квикфос». Его относят к I классу опасности для жизни и здоровья человека.

    В результате от отравления скончались десятимесячный младенец и его мать. Еще семь человек, в числе которых было пять детей, госпитализировали в больницу. Самому маленькому на тот момент было три месяца.

    После проведенного правоохранительными органами расследования материалы направили в Актауский городской суд. Дело рассматривалось по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

    На заседании присутствовали государственный обвинитель, потерпевший, его представитель, подсудимая и ее адвокат.

    Гособвинитель с учетом обстоятельств дела просил суд назначить женщине семь лет лишения свободы в рамках санкции. Потерпевшие согласились с его мнением.

    Защитник подсудимой и она сама просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

    «Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, назначил подсудимой наказания в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.


    Теги:
    Общество Суды Мангистауская область
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