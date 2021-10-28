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Приговор насильнику 15-летней девочки оставили без изменения в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Октября 2021, 11:30
Приговор насильнику 15-летней девочки оставили без изменения в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде приговоренный к семи с половиной годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней попросил смягчения наказания. Апелляционная коллегия оставила приговор без изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в июне 2020 года на берегу водохранилища вблизи поселка Топар 17-летний молодой человек изнасиловал знакомую девочку-подростка. При этом парень был в состоянии алкогольного опьянения. Рассмотрев все доказательства и результаты экспертиз, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области назначил подсудимому наказание: лишение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

«Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы о наличии телесных повреждений, заключениями биологической и молекулярно-генетических экспертиз. При назначении наказания суд признал смягчающее обстоятельство, прямо указанное в законе - несовершеннолетний возраст подсудимого. Согласно обвинительному акту, составленному следователем, отягчающих обстоятельств не имеется. В таком случае суд не вправе признать их по своей инициативе. Согласно статье 81 УК срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать 10 лет», - прокомментировали в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Недавно адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.

«Приговор СМУС Карагандинской области оставлен без изменения. Осужденному судом назначено максимально строгое наказание, предусмотренное законом. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировали в пресс-службе областного суда.


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