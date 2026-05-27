Приговор двум сотрудникам департамента экономических расследований вынесен в Актобе

В Актюбе осужден на 10 лет лишения свободы бывший старший следователь областного департамента экономических расследований Ермек Махамбетов и на 2 года лишения свободы бывший заместитель руководителя управления департамента Даулет Сарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Актюбинский областной межрайонный специализированный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении Ермека Махамбетова и Даулета Сарина. Е.Махамбетову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 366, Д. Сарину — по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса РК. Вина обоих подсудимых была доказана, они приговорены к лишению свободы.

— Ермека Махамбетова признать виновным по части 3 статьи 24 Уголовного кодекса, назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет, с отбыванием в исправительном учреждении средней безопасности. Лишить его права пожизненно работать в местных исполнительных органах, в правоохранительной сфере. Даулета Сарина признать виновным по части 4 статьи 368, назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Обоих лишить званий подполковника службы экономических расследований, — сказал судья Алтынбек Сабыров.

Кроме того, осужденный Е.Махамбетов должен компенсировать моральный ущерб в размере двух миллионов тенге. Взысканы также расходы юриста.

Использованные в ходе следствия 1 600 долларов будут возвращены потерпевшему Е.Бокушеву. Изъятые 90 100 фальшивых долларов будут уничтожены после вступления приговора суда в законную силу.

Напомним, Ермек Махамбетов был обвинен в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Даулету Сарину было предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки. Сумма взятки — 50 миллионов тенге.