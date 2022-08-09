9 Августа 2022 07:47

Приговор членам «коммунальной» ОПГ энергетиков вынесли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Членам «коммунальной» организованной преступной группировки вынесли приговоры. В разных уголовных преступлениях обвиняли 9 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Членов ОПГ обвинили в хищении чужого имущества по предварительному сговору, вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, отклонении от уплаты налогов, рейдерстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В Мангистауском областном суде установили, что преступная группировка по предварительному сговору похищала электрическую энергию. Подсудимые незаконно воздействовали на приборы учета на подстанциях «СКЗ», «Батыр», «Приозерный», «Рахат». Они причинили ущерб в особо крупном размере ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК».

Также по предварительному сговору двое подсудимых незаконно изъяли действующее ТОО.

«Кроме этого, подсудимый Т. уклонился от уплаты налога с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», - прокомментировали в Мангистауском областном суде.

Двое подсудимых помимо хищения электроэнергии злоупотребили должностными полномочиями, причинив крупный ущерб.

Вина подсудимых по ряду статей доказана показаниями потерпевших и свидетелей, а также наличием вещественных доказательств. По некоторым статьям члены коммунальной ОПГ оправданы в связи с отсутствием в их действиях составов уголовных правонарушений. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

По решению суда пять подсудимых признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 188 УК (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) и им назначено по 5 лет лишения свободы.

Один из подсудимых также признан виновным по пункту 2 части 2 статьи 194 (вымогательство), пункту 1 части 2 статьи 249 (рейдерство), пункту 1 части 2 статьи 245 (уклонение от уплаты налогов) и пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В совокупности уголовных правонарушений ему в итоге назначено 7 лет лишения свободы.

Еще один подсудимый также признан виновным по статье 194 (вымогательство), по статье 249 (рейдерство) и статье 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему по совокупности уголовных правонарушений назначено 6 лет лишения свободы.

Следующий подсудимый признан виновным по статьям 188 (кража, то есть хищение чужого имущества), 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 361 (злоупотребление должностными полномочиями). По совокупности уголовных правонарушений ему назначено 7 лет лишения свободы.

Еще один подсудимый получил 5 лет лишения свободы за то, что был признан виновным в хищение чужого имущества и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Гражданский иск ТОО «МАЭК-Казатомпром» удовлетворен в полном объеме, в его пользу с подсудимых в солидарном порядке взыскано 35 780 670 тенге. Гражданский иск ГУ «Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» оставлен без рассмотрения. Имущество, то есть автотранспортные средства, принадлежащие ТОО «Электр жүйелері», «АльянсЭнергоСнаб-Актау», «АТЖ Power» обращены в доход государства», - сообщили в суде.