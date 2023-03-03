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Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой

3 Марта 2023, 13:13
Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Верховный суд направлен кассационный протест от Генеральной прокуратуры по делу бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий пост опубликовала супруга бизнесмена Ольга Абдыгаппарова.

Также получено подтверждение от пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«Ваши обращения о несогласии с состоявшимися судебными актами в отношении Алмаса Абдыгаппарова рассмотрены. По результатам изучения ваших доводов в ходатайствах и материалов уголовного дела Генеральная прокуратура 27 февраля 2023 года внесла в Верховный суд кассационный протест на отмену состоявшихся судебных актов», – говорится в документе.

О. Абдыгаппарова также выразила признательность Генеральному прокурору страны Берику Асылову «за справедливость и объективность» и адвокатам Сауле Кобжановойи Руслану Баймакову, выразив надежду, что «инстанция Верховного суда также проявит принципиальность и приверженность принципам правосудия».

Как сообщалось в июле прошлого года, бизнесмена признали виновным в хищении 1 млн долларов. В суде было установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО «AV-Construction» причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге. На судебном заседании подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.

Прокурор в прениях просил суд признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего ТОО «AV-Construction» просил суд признать подсудимого виновным.


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