Приговор 15 сотрудникам ДЧС вынесли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении 15 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области за мошенничество, а также получение взятки, покушение на дачу взятки, дачу взятки должностному лицу и за посредничество во взяточничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского облсуда.

По данным суда, в течение 2022 года сотрудники пожарных частей Наурзумского, Амангельдинского, Узункольского, Аулиекольского района Костанайской области обращались к заместителю начальника пожарной части Наурзумского района Ш. с просьбой оказать содействие в вопросах прохождения ими периодической аттестации, присвоения им классной квалификации и их поступления на правоохранительную службу в органы гражданской защиты.

«Для решения этих вопросов Ш. обращался к главному специалисту инспекции по личному составу Департамента А., который в свою очередь, используя свое служебное положение, ввел Ш. в заблуждение и создал у него ошибочное мнение относительно имеющейся якобы у него возможности оказания такого содействия, за что требовал денежные вознаграждения в размере от 30 до 150 тысяч тенге. В дальнейшем запрашиваемые А. суммы переводились на его банковский счет. Кроме того, сотрудник ПЧ Аулиекольского района Т. и стажёр Ж. обращались к начальнику пожарного поста п.Кушмурун Е. по вопросу оказания содействия получении классной квалификации, трудоустройстве и продвижении по службе», - озвучили подробности в областном ведомстве.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимым А., М., Т., Е., А. и Д. в виде лишения свободы сроком от 2 до 8 лет, а остальным - в виде штрафа в размере от 600 тысяч до 7 млн тенге.

По решению суда главному специалисту инспекции по личному составу ДЧС А. назначено 5 лет лишения свободы с лишением специального звания – «подполковник гражданской защиты», заместителю начальника пожарной части Наурзумского района Ш. назначено 2 года ограничения свободы. Остальным осужденным - штрафы в размере от 600 тысяч тенге до 3,6 млн тенге.

Двое других сотрудников признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их деяниях состава уголовного правонарушения.

Приговор не вступил в законную силу.