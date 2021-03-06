Пригородный автобус попал в снежную ловушку близ Аршалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На автомобильной дороге «Нур-Султан - Темиртау», около села Аршалы, из-за погодных условий водитель маршрутного автобуса номер 315, не справившись с управлением, съехал с дороги в сугроб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Дорожники, незамедлительно приехавшие на вызов, вытащили автобус, а пассажиров доставили в обогревательный пункт. Пассажиры маршрутного автобуса поблагодарили дорожников за спасение.

Ранее сообщалось, что в 16.00 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).