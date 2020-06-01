Пригородные автобусы возобновили движение в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 июня возобновлено движение пригородных автобусов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с послаблением карантинных мер, а также снятием блокпостов на границах города Алматы, с 1 июня возобновляется работа общественного транспорта в прежнем режиме. График работы до 21-00 сохраняется», - сообщили в «Алматыэлектротранс».
Также в прежнем режиме курсируют пригородные маршруты: 202 в Каскелен, 212 в поселок Жандосово по верхней части Каскеленской трассы, маршруты выходного дня 209 и 210 в Талгар, 211 в ущелье Алмарасан.
Кроме того, с 1 июня алматинский общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать с 06:00 до 23:00.
Стоит отметить, что карантин в городе продолжается, поэтому пассажирам нужно строго соблюдать масочный режим и санитарные нормы.
Напомним, минувшей ночью были убраны все блокпосты по периметру Алматы.
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