Приглашенный ФК «Тараз» бразильский легионер тайно подписал контракт с другим клубом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Приглашенный футбольным клубом «Тараз» бразильский легионер Жоан Мартинс тайно подписал контракт с другим футбольным клубом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Сейчас ПФК «Тараз» находится на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье, - пояснили в пресс-службе клуба. - Идет просмотр новых игроков для подписания контрактов. Одним из приглашенных командой на сбор футболистов был игрок прошлогоднего состава клуба бразильский легионер Жоан Мартинс - игрок основного состава клуба. «Тараз» надеялся на продление с ним контракта и дальнейшее сотрудничество. Накануне игрок прибыл в расположение команды из Португалии. Представители команды встретили его, разместили на ночлег в гостинице. Утром игрок позавтракал вместе с командой, а на обед уже не явился, молча исчезнув».

Позже выяснилось, что Жоан Мартинс успел тайком подписать контракт с другим клубом.

«Мы разочарованы такими действиями нашего игрока, которого специально пригласили на эти сборы для подписания нового контракта, - посетовали в клубе. - Игрок выражал согласие, говорил партнерам, что остается в клубе, а сам вдруг исчезает и оказывается в расположении другого клуба. В телефонном разговоре с агентом игрока мы попытались объяснить, что с их стороны такой поступок является некрасивым… Мартинс мог как мужчина объясниться перед командой – честно признать, что ему предложили более выгодный контракт, по-человечески попрощаться и уйти. Но он поступил не по-мужски».

Руководство клуба считает, что такие действия не красят спортсмена.

Как сообщает пресс-служба клуба, ранее Жоан Мартинс после продолжительной травмы был лишен игровой практики, но «Тараз» поверил в игрока и подписал с ним контракт в 2019 году. За таразскую команду бразилец провел 31 матч, в ходе которых не отметился результативными пасами. Зато забил один гол в свои ворота. На его счету также девять желтых карточек и одно удаление.

В Анталье проходят вторые учебно-тренировочные сборы. После первых сборов, прошедших на родной базе в Таразе, определился костяк местных воспитанников, которые и составят основу команды на текущий сезон. Кроме них, в состав могут влиться и другие игроки, просмотр которых намечен в Турции.

Напомним, накануне отъезда ФК «Тараз» на учебно-тренировочные сборы в Турцию назначен новый главный тренер команды Владимир Никитенко - известный казахстанский специалист, в прошлом футболист. Тренерской работой футболист Владимир Никитенко занимается с 1990 года.

В конце минувшего года прежний главный тренер Канат Мусатаев по семейным обстоятельствам покинул пост руководителя клуба. Он находился у руля команды около двух лет, и за это время ФК «Тараз» вышел из Первой лиги в Премьер-лигу.