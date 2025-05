Приглашения в 24 зарубежных вуза получил выпускник из Акмолинской области

Продемонстрировав высокий уровень подготовки, Самир получил приглашения на обучение сразу от 24 международных университетов. Среди них два университета США: Queens University of Charlotte, Bridgeport University, один КНР — HKUST (Guangzhou), три Англии: Liverpool University, Brighton University, Newcastle University, один Австралии — Bond University, четыре ОАЭ: The British University in Dubai, Middlesex University Dubai, University of Birmingham Dubai и Murdoch University, один Германии -Constructor University и 12 Турции: Üsküdar University, Kadir Has University, Aydın University, Istanbul Gelişim University, Istanbul Medipol University, Işık University, Istanbul Kültür University, Istanbul Bilgi University, Beykent University, Istinye University, Ankara Medipol University и Bahçeşehir University.

— В лицее с 8 класса участвовал в олимпиадах по предмету «Биология», имею достижении областного и республиканского уровней. Я не был круглым отличником, но всегда стремился быть активистом и иметь много связей, — начал рассказ о себе Самир.

Процесс поступления в зарубежные вузы длился с сентября 2024 года. Школьник занимался оформлением портфолио, подготовкой мотивационных писем. Составление документов заняло два месяца.

— Начал подавать в университеты, которые соответствуют моему результату IELTS. Приглашения поступали не сразу, а последовательно, потому что ждать ответ после заявки занимает как минимум месяц или больше. Первое приглашение получил в январе от китайского топ-вуза. В основном я подавал на специальности в области биологии и только в Китай на факультет «Искусственного интеллекта», — поделился с Kazinform Самир.

Выпускник уже остановил свой выбор на университете Китая HKUST в городе Гуанчжоу, где ему предоставили 100-процентный грант.

— Поступление в 24 вуза мира — это не финиш, а только старт. Я мечтаю стать человеком, который действительно делает что-то значимое для общества. Одна из ценностей в нашей школе — «Халыққа қызмет ету». Звучит банально, но полученными международным опытом и знаниями нужно делиться именно у себя на родине, быть полезным для Казахстана. Поэтому после обучения я обязательно вернусь, — добавляет Самир напоследок.

