Приглашения от 23 зарубежных вузов получила выпускница жамбылской школы 

Жамбылские школьники в республиканских соревнованиях научных проектов несколько лет удерживают первенство, в официальный рейтинг лучших ста школ страны входят семь учреждений образования Жамбылской области. О достижениях одаренных школьников региона - в материале корреспондента агентства Kazinform.

По информации областного управления образования, в регионе действуют пять учреждений образования для одаренных детей. Это специализированная школа для одаренных детей с обучением на трех языках, специализированная школа-интернат «Дарын» для особо одаренных детей, специализированный IT лицей-интернат для одаренных детей, специализированная школа-интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одаренных мальчиков и специализированная школа-интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одаренных девочек имени Айша-биби.

- Жамбылские школьники уже 14-й год подряд в командных республиканских соревнованиях научных проектов завоевывают звание «Лучшая команда». По итогам республиканской олимпиады в официальный рейтинг ста лучших школ Казахстана вошли 7 школ Жамбылской области. В их числе «Білім-Инновация» для одаренных мальчиков, «Білім-Инновация» для одаренных девочек имени Айши-биби, «Дарын», школа-лицей имени Мухтара Ауэзова в Меркенском районе, школа-гимназия имени Асаубая Аскарова, школа-гимназия №5 и гимназия №40 имени Жамбыла в Таразе, - пояснил руководитель образовательного ведомства Рауан Садыркулов.

Высокие результаты в этом году показала выпускница школы «Білім-Инновация» для одаренных девочек Амина Акпай.

- Амина Акпай получила полный 100% грант и приглашения от 23-х зарубежных вузов. Приглашения на учебу вчерашней жамбылской школьнице прислали из ряда американских университетов - Льюиса, Нью-Йорка, Юты, Онтарио, Иллинойса, ⁠Калифорнийский баптистский и лютеранский университеты, ⁠Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, университет Минервы, а университеты Гонконга и ⁠Назарбаев Университет, - отметил спикер.

Другая выпускница школы «Білім-Инновация» для одаренных девочек Каусар Уалихан получила приглашения от двух зарубежных вузов. 100% грант предложили ей City University of Hong Kong и Education University of Hong Kong.

Фото: Білім-Инновация

Выпускник специализированной школы-интерната «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одаренных мальчиков Диас Коршыбек на протяжении нескольких лет был золотым призером республиканских олимпиад по химии и республиканской олимпиады имени Сатпаева, получил диплом ІІІ степени на ХІХ Международной Менделеевской олимпиаде и серебряную медаль на международной Олимпиаде Аль-Бируни. В этом году он получил приглашения в университет UNIST (Южная Корея) и в Назарбаев Университет.

Фото: Билим-инновация

Обучаться по специальности «Медицинская наука» в Назарбаев Университете будет другой выпускник школы-интерната «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одаренных мальчиков Рауан Есен. Он обладатель десятка медалей различного достоинства научных олимпиад в Казахстане, Беларуси, диплома ІІ степени ХІХ Международной Менделеевской олимпиады, бронзовой медали Британской Олимпиады.

Фото: Билим-инновация

Специализированная школа-интернат «Дарын» для особо одаренных детей в Таразе выпустила в этом году Жомарта Сабыра, имеющего целую коллекцию наград научных олимпиад в Казахстане и других странах.

Фото: Дарын

- Жомарт Сабыр является золотым призером республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам на протяжении трех последних лет, бронзовым призером Европейской олимпиады по географии (EGeO) 2023 года в Сербии, обладателем диплома 1 степени олимпиады школьников Казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова по географии, золотой медали республиканской олимпиады по географии «Қазақстан Білім олимпиада» среди 10 - 11 классов специализированных организаций образования, - отметил спикер.

Информационным технологиям в рамках программы «Цифровой Казахстан» на трех языках обучают жамбылских школьников 7 - 11 классов в IT-лицее-интернате для одаренных детей. Здесь углубленно изучают естественно-математические дисциплины, робототехнику, информационные технологии, дизайн и программирование.

Выпускница IT лицея-интерната для одаренных детей Жанель Елшибек стала обладательницей гранта на полное обучение в Американском университете Saint Leo, а также заняла первое место на Интеллектуальной олимпиаде университета КИМЭП, получив 100% грант на программу бакалавриата.

Фото: IT лицей-интернат

Еще одна выпускница этого учебного заведения Гульсезим Мустафа выиграла гранты на полное обучение от Университета Лойолы штата Чикаго (США), а также грант на полное обучение от Университет Сямэньск (Малазия).