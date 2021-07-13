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    21:45, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Приезжать на рейс заранее попросили пассажиров в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы пассажиров попросили приезжать на рейс заблаговременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В аэропорту Алматы из-за проводимого ремонта обратились к пассажирам.

    «Приносим извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами в Международном аэропорту Алматы: в настоящий момент началась замена шлагбаумов, и часть въездов закрыта, поэтому рекомендуем приезжать на рейс заблаговременно. Завершить ремонтные работы планируется до сентября», - говорится в сообщении аэропорта, размещенном на официальной странице воздушной гавани в Facebook.


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