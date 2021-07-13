21:45, 12 Июль 2021 | GMT +6
Приезжать на рейс заранее попросили пассажиров в аэропорту Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы пассажиров попросили приезжать на рейс заблаговременно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В аэропорту Алматы из-за проводимого ремонта обратились к пассажирам.
«Приносим извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами в Международном аэропорту Алматы: в настоящий момент началась замена шлагбаумов, и часть въездов закрыта, поэтому рекомендуем приезжать на рейс заблаговременно. Завершить ремонтные работы планируется до сентября», - говорится в сообщении аэропорта, размещенном на официальной странице воздушной гавани в Facebook.