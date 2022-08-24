Приезд передвижного зоопарка возмутил жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Приезд передвижного зоопарка в Атырау вызвал шквал возмущений в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей возмутились условиями содержания зверей. Их перевозят в жаркую погоду в вагонах без окон. Люди задаются вопросом о законности подобных действий, ведь в Казахстане деятельность передвижных зоопарков запретили.





«Запрет есть, но данная норма отлагательная. До 2025 года. К сожалению, в стране отсутствуют реабилитационные центры и приюты для диких животных, что делает невозможным их конфискацию при выявленных нарушениях. Отложенная норма предполагает жизнь и содержание этих животных до момента их смерти по естественным причинам. По этому случаю рекомендую обратиться в местную территориальную инспекцию ветеринарного контроля и надзора на предмет соответствия ветеринарным правилам о содержании животных, а также по проверке документов», - пояснил один из пользователей соцсетей Сергей Снегирев.

«Согласно законопроекту, лишь с 2025 года закроются контактные зоопарки и передвижные зверинцы, а с 2029 года - передвижные океанариумы, дельфинарии и выставки животных», - добавил Арлан Рахимов.

Мнения идти или не идти в зоопарк разделились. Большинство за то, чтобы игнорировать приезд.

«Не ходите смотреть на это безобразие. Даже не представляю, что они чувствуют, бедные», - пишет Виктория Жигулевцева.

Но есть и другие мнения.

«Вот вы не пойдете и бедное животное останется без ужина», - говорит Михаил Балан. Те, кто призывает игнорировать зоопарк, то просто подумайте логично: не купите билеты, животных не будут кормить. Медведям, тиграм и остальным животным нужно много еды в день, в том числе и мясо. Вы хотите обречь их не только на мучения в духоте, но и на голод. Звери уже приехали, их уже давно приручили и они никогда не жили на воле, не могут они себе еду добывать. Если расформировать зоопарк, то куда их? У нас нет заповедников. Животные хотят есть и на сегодня это их единственный шанс, это их работа, но надо провести проверку с сотрудниками акимата и ветслужбы. По видео видно, как они их содержат, даже окон нет в вагонах», - пишет Юлия Юлькина.









Кадр из видео















