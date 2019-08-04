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Приемы рукопашного боя показали детям СОБРовцы СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
4 Августа 2019, 14:52
Приемы рукопашного боя показали детям СОБРовцы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники специального отряда быстрого реагирования встретились с юными воспитанниками военно-патриотического клуба «Жас Арлан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, полицейские рассказали 50 ребятишкам о своей профессии, показали оружие, спецсредства и приемы по задержанию преступников.

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«Мы показали детям нашу работу, рассказали о службе в правоохранительных органах, в целом. Одна из целей сегодняшней встречи - чтобы дети узнали, что ежедневно на благо общества несут нелегкую службу сотрудники полиции. Радует, что дети проникаются чувством любви к родине, патриотизмом», - сказал старший инспектор СОБР Ерлан Базарбаев.

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Детей впечатлили показательные выступления с использованием оружия. Спортзал, учебный класс, стенд со спортивными трофеями – юные арлановцы своими глазами увидели базу, где обучаются, тренируются и дежурят офицеры полиции.

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Клуб «Жас Арлан» открылся осенью 2018 года по инициативе Союза ветеранов Афганистана и локальных войн. По словам руководителя военно-патриотического клуба «Жас Арлан» Эрика Таттыбаева, в нем занимаются более 100 детей.

«Занятия у нас проходят по трем направлениям: начальная военная подготовка, общефизическая подготовка и самооборона. Все инструкторы - имеют высшее образование: физкультурное, педагогическое, военное, юридическое. Занятия в военно-патриотическом клубе бесплатные. Единственное требование для вступления – наличие медицинской справки», - добавил Э.Таттыбаев.

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