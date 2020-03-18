Приемы граждан приостановили в судах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В судах Акмолинской обласи приостановлено ведение личных приемов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского облсуда.

«Для защиты жизни и здоровья граждан от пандемии коронавируса Глава государства ввел на территории Республики Казахстан чрезвычайное положение до 15 апреля 2020 года. Из-за этого в судах Акмолинской области на неопределенный срок приостановлено проведение личных приемов граждан», - отметили в суде.

Судьи региона попросили граждан отложить обращения в суд, подачу дел и материалов на более поздний срок.

«По всем делам, находящимся в производстве судов, судебные заседания по возможности будут назначаться после истечения сроков чрезвычайного положения, путем приостановления, отложения, продления сроков и т.д. При отстутствии возможности отложить процесс, он будет проводиться дистанционно, с применением электронных технологий, в крайнем случае в закрытом судебном заседании. Рассмотрение дел, связанных с сокращенными сроками, будет проводиться в условиях максимальной изоляции и безопасности для участников процесса», - добавили в ведомстве.

Кроме того, отменены мероприятия с массовым привлечением людей: семинары, конференции, рабочие заседания, а также участие судей и сотрудников судов в таких мероприятиях вне зданий судов.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.