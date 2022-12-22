Приемные профессиональные семьи появятся с 2023 года в Акмолинской области

22 Декабря 2022, 14:51

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области для подвоза учащихся в школы в текущем году приобретено 65 комфортабельных автобусов на 366 млн тенге. Эта мера обеспечит безопасность при перевозке порядка пяти тысяч детей из 207 населенных пунктов. Об этом сообщила на прошедшем брифинге заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15877 учащихся акмолинских школ из малообеспеченных семей перед началом учебного года обеспечены бесплатной школьной формой. На эти цели выделено 692 млн тенге.

«Бесплатным горячим питанием на текущий момент охвачены порядка 32 тысячи школьников. Для этого из областного бюджета выделено 3,6 млрд тенге: стоимость одноразового горячего питания доведена до 750 тенге», - поделилась А. Амренова.

По словам спикера, для подвоза учащихся в школы области на условиях лизинга в текущем году приобретено 65 комфортабельных автобусов на 366 млн тенге. Эта мера обеспечит безопасность при перевозке порядка пяти тысяч детей из 207 населенных пунктов.

«Учитывая важность создания условий для развития детей с особыми образовательными потребностями, в этом году в области открыто дополнительно шесть кабинетов поддержки инклюзии на сумму 63,3 млн тенге. В целях охвата детей дополнительным образованием в области начата реализация государственного заказа на общую сумму 3,4 млрд тенге. Данная инициатива позволит дополнительно охватить разными видами творческих кружков и секций 15 тысяч детей. На сегодняшний день охвачено порядка 94 тысяч детей (71,7%)», - добавила замакима.

Как было отмечено, в направлении «Баласын жетімсіретпеген ел» акиматом Акмолинской области подписан меморандум с Министерством просвещения РК и ОФ «Ана үй» по внедрению на территории альтернативной формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приемной профессиональной семьи. Инициатива будет реализовываться с 2023 года.

Фото РСК Акмолинской области.