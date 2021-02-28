РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:48, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    «Приемные для граждан» вновь заработали в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за послабления карантина вновь заработали акмолинские «Приемные для граждан». Готовность помещений ко встрече жителей региона проверил главный полицейский области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин в ходе рабочей поездки посетил городские управления полиции Кокшетау и Степногорска, а также отделы полиции Бурабайского, Аккольского, Буландынского районов.

    «В территориальных подразделениях руководитель департамента проверил готовность помещений «Приемная для граждан» к полноценному и комфортному посещению жителями региона. В связи с послаблением карантинных ограничительных мер в области приемные для граждан вновь открывают свои двери. Жители каждого региона снова имеют возможность обратиться с волнующими их вопросами непосредственно в управления и отделы полиции по месту своего жительства, а не в режиме Zoom-платформы, как это было ранее, во время всего периода карантинных ограничений в стране», - отметили в ведомстве.


    Сегодня «Приемные для граждан» действуют во всех административных зданиях департамента полиции и его территориальных подразделениях. Так, за один только день, 26 февраля, в регионе консультацию от полицейских получили 27 акмолинцев.

    Напомним, с 27 февраля в силу вступило новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области, внесшее ряд послаблений в жизнь акмолинцев.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!