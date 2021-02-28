«Приемные для граждан» вновь заработали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за послабления карантина вновь заработали акмолинские «Приемные для граждан». Готовность помещений ко встрече жителей региона проверил главный полицейский области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин в ходе рабочей поездки посетил городские управления полиции Кокшетау и Степногорска, а также отделы полиции Бурабайского, Аккольского, Буландынского районов.

«В территориальных подразделениях руководитель департамента проверил готовность помещений «Приемная для граждан» к полноценному и комфортному посещению жителями региона. В связи с послаблением карантинных ограничительных мер в области приемные для граждан вновь открывают свои двери. Жители каждого региона снова имеют возможность обратиться с волнующими их вопросами непосредственно в управления и отделы полиции по месту своего жительства, а не в режиме Zoom-платформы, как это было ранее, во время всего периода карантинных ограничений в стране», - отметили в ведомстве.

Сегодня «Приемные для граждан» действуют во всех административных зданиях департамента полиции и его территориальных подразделениях. Так, за один только день, 26 февраля, в регионе консультацию от полицейских получили 27 акмолинцев.

Напомним, с 27 февраля в силу вступило новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области, внесшее ряд послаблений в жизнь акмолинцев.