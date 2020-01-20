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«Приемная на дороге»: с какими вопросами к полицейским СКО обращались автовладельцы
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во время акции «Приемная на дороге» жители региона чаще всего задавали вопросы, касающиеся ужесточения наказания за нарушение ПДД и изменений в миграционном законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, североказахстанцы спрашивали, как им теперь эксплуатировать автомобили на российском и армянском учетах. Житель области Иван Шматов рассказал, что передвигается по доверенности на машине 2010 года, которая состоит на учете в России и оформлена там на родственника, гражданина РФ.
Полицейские разъяснили, что его автомашина является участником международного движения, а значит, может беспрерывно эксплуатироваться в Казахстане на срок не более одного года.
«При этом, согласно законодательству, не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории РК более одного года с перерывами до 30 суток», - проинформировал начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.
Всего за несколько часов акции полицейским поступило 122 вопроса.
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