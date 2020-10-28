Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Прием заявок по программе Шаңырақ «5-10-20» запускается с 28 октября

Автор:  
Данияр Дауталиев
28 Октября 2020, 10:15
Прием заявок по программе Шаңырақ «5-10-20» запускается с 28 октября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 28 октября запускается четвертый этап приема заявок от граждан Республики Казахстан, которые состоят на учете в местных исполнительных органах, как нуждающиеся в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь участвовать в проекте помимо очередников 1986 – 2017 годов, могут и очередники, которые встали на учет в 2018, 2019 и 2020 годах.

Пилотный проект «Шаңырақ» разработан согласно поручению Главы государства в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения собственного жилья. Оператором проекта выступает Жилстройсбербанк Казахстана (дочерняя организация холдинга «Байтерек).

Для участия требуется наличие семейного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 3,1-кратной величины прожиточного минимума (ПМ, с 1 апреля 2020 года – 32 668 тенге) в месяц. То есть размер дохода на одного члена семьи в 2020 году не должен превышать 101 271 тенге.

По итогам трех проведенных этапов было принято 54 198 обращений, из них 34 453 соответствуют дате постановки на учет (1986-2017 годы). На текущий момент одобрено 2 386 кредитных заявок на общую сумму свыше 32,4 млрд тенге.

Для реализации пилотного проекта «Шанырак» планируется выделить 210 млрд тенге из средств дочерней организации Национального банка РК. Первая часть средств в размере 90 млрд тенге уже направлена в Жилстройсбербанк. В рамках данного бюджета планируется обеспечить порядка 7-8 тысяч казахстанских семей доступным жильем.

Чтобы получить заем под 5% годовых, участникам программы необходимо быть очередниками акимата, иметь на своем сберегательном счете в Жилстройсбербанке первоначальный взнос в размере от 10% от суммы займа. Срок кредитования составляет до 20 лет.

Жилье по данной программе можно приобрести только на первичном рынке: кредитное жилье МИО, строящееся по проекту «5-10-20», а также у частных застройщиков (в том числе по договору о долевом участии при условии наличия гарантии АО «Фонд гарантирования жилищного строительства»).

Срок подачи заявлений - с 28 октября.


Банки   Жилье   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев