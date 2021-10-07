Прием заявок по программам трудоустройства начался в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр занятости населения начал прием заявок от работодателей на организацию рабочих мест в рамках программ трудоустройства «Общественные работы», «Молодежная практика», «Социальные рабочие места, «Первое рабочее место», «Контракт поколений», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Согласно государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», а также Правилам организации и финансирования активных мер занятости, сбор заявок осуществляется ежегодно в срок до 1 ноября, исходя из лимита финансирования.

Полную информацию о мероприятиях по организации активных мер занятости можно получить на сайте czn.kz или по номерам телефонов: 57-89-35; 72-93-56.

Напомним, проект «Первое рабочее место» предназначен для трудоустройства выпускников, ищущих работу впервые; молодёжи не старше двадцати девяти лет и категории NEET, не имеющих опыта работы.

«Контракт поколений» также рассчитан на молодежь, где кадры готовят к смене тружеников, уходящих на пенсию.

Программа «Молодежная практика» реализуется среди выпускников вузов до 29 лет, получивших диплом не ранее трех лет назад, которые не имеют опыта работы. Длительность прохождения – 6 месяцев.

«Общественные работы» – это вид трудовой деятельности, организуемой центром занятости населения, не требующий предварительной профессиональной подготовки работника, имеющий социально полезную направленность.

«Социальное рабочее место» создается работодателем для трудоустройства безработных, среди которых приоритетом пользуются члены малообеспеченных и многодетных семей, лица, воспитывающие детей с инвалидностью и т.д. Заработная плата при этом субсидируется государством.