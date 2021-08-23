+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прием заявок по «Бюджету участия» стартует в Алматы

23 Августа 2021 17:26
Поделиться:
Прием заявок по «Бюджету участия» стартует в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 23 августа 2021 года начинается прием предложений по проекту «Бюджет участия». Подать предложения алматинцы могут до 1 октября через портал budget.open-almaty.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько средств потребуется для перехода к низкоуглеродной экономике в Казахстане
Более миллиона тонн муки в год производят в Костанайской области Страны ЕАЭС обсудили регулирование цен на внутреннем рынке и введение ЕС углеродного налога Узбекистан вошел в двадцатку стран-реформаторов экономики

Проект предполагает выделение на каждый из 8 районов Алматы из городского бюджета по 800 млн тенге (общая сумма проекта 6,4 млрд тенге).

На какие инициативы направить бюджет города, определят сами алматинцы путем открытого голосования. Свою оценку заявкам авторов идей также дадут члены Общественного совета г. Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

Проектные предложения будут приниматься через портал budget.open-almaty.kz. Для этого необходимо заполнить заявку (указать наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта), обязательно прикрепить эскиз и смету проектного предложения (может быть ориентировочной).

Также по желанию можно прикрепить фотографии текущего состояния и презентации. Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 58,3 млн тенге.

Проектные предложения должны отвечать следующим критериям:

• один автор - одна заявка - один объект;

• объект общего пользования;

• объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация, на земельном участке общего пользования;

• находиться в пределах компетенции акимата, и др.

Не будут приниматься к рассмотрению проектные предложения, которые:

• рассчитаны только на разработку ПСД, без проведения строительно-монтажных работ;

• фрагментарные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);

• не соответствуют программе развития Алматы и законодательству РК;

• коммерческого характера, и др.

Экспертные комиссии районных акиматов будут осуществлять отбор проектов на соответствие требованиям Положения об организации и проведения «Бюджета народного участия», законодательства РК, программы развития Алматы.

Персональный состав экспертной комиссии районного акимата формируется и утверждается районным акимом.

Экспертная комиссия включает в себя:

• не менее двух депутатов маслихата;

• районного архитектора;

• специалиста в области строительства;

• специалиста, с опытом работы по составлению смет расходов по строительным проектам;

• не менее четырех представителей Общественного совета города Алматы;

• не менее четырех представителей общественных организаций.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Сколько средств потребуется для перехода к низкоуглеродной экономике в Казахстане
Более миллиона тонн муки в год производят в Костанайской области
Страны ЕАЭС обсудили регулирование цен на внутреннем рынке и введение ЕС углеродного налога
Узбекистан вошел в двадцатку стран-реформаторов экономики
Популярное
1 Сколько казахов проживает в Узбекистане
2 Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
3 Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
4 Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
5 За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
6 Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Читайте также
Около 35 нарушений карантина выявили за двое суток в Алматы
Доллар подешевел на торгах KASE
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив