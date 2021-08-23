Прием заявок по «Бюджету участия» стартует в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 23 августа 2021 года начинается прием предложений по проекту «Бюджет участия». Подать предложения алматинцы могут до 1 октября через портал budget.open-almaty.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект предполагает выделение на каждый из 8 районов Алматы из городского бюджета по 800 млн тенге (общая сумма проекта 6,4 млрд тенге).

На какие инициативы направить бюджет города, определят сами алматинцы путем открытого голосования. Свою оценку заявкам авторов идей также дадут члены Общественного совета г. Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

Проектные предложения будут приниматься через портал budget.open-almaty.kz. Для этого необходимо заполнить заявку (указать наименование проектного предложения, его описание, адрес объекта), обязательно прикрепить эскиз и смету проектного предложения (может быть ориентировочной).

Также по желанию можно прикрепить фотографии текущего состояния и презентации. Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 58,3 млн тенге.

Проектные предложения должны отвечать следующим критериям:

• один автор - одна заявка - один объект;

• объект общего пользования;

• объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация, на земельном участке общего пользования;

• находиться в пределах компетенции акимата, и др.

Не будут приниматься к рассмотрению проектные предложения, которые:

• рассчитаны только на разработку ПСД, без проведения строительно-монтажных работ;

• фрагментарные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);

• не соответствуют программе развития Алматы и законодательству РК;

• коммерческого характера, и др.

Экспертные комиссии районных акиматов будут осуществлять отбор проектов на соответствие требованиям Положения об организации и проведения «Бюджета народного участия», законодательства РК, программы развития Алматы.

Персональный состав экспертной комиссии районного акимата формируется и утверждается районным акимом.

Экспертная комиссия включает в себя:

• не менее двух депутатов маслихата;

• районного архитектора;

• специалиста в области строительства;

• специалиста, с опытом работы по составлению смет расходов по строительным проектам;

• не менее четырех представителей Общественного совета города Алматы;

• не менее четырех представителей общественных организаций.