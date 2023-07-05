Прием заявок объявили на арендное жилье без права выкупа в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центр жилья объявляет о приеме документов по программе «Арендное жилье без права выкупа» для категорий «Многодетные семьи» и «Социально уязвимые слои населения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны.

В данной программе могут принять участие граждане, состоящие в очереди на жилье из коммунального жилищного фонда города Астаны по категории:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

1-1) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

1-2) ветераны боевых действий на территории других государств;

2) лица с инвалидностью первой и второй групп;

3) семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

4) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

5) пенсионеры по возрасту;

6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

7) кандасы;

8) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) многодетные семьи;

10) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

11) неполные семьи.

Общее количество квартир:

- для категории «Многодетные семьи» - 86 квартир;

- для других категорий «Социально уязвимые слои населения» - 24 квартиры.

Местоположение объектов (г. Астана): для категории «Многодетные семьи»: пр. Н.Тілендиева, 44а, 44, 44/2; ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 6, ул. Е-767, д. 11, ул. Е-509, д. 7. Для категории «Социально уязвимые слои населения»: пр. Н.Тілендиева, 44, 44/2.

Дата приема: с 17 июля 2023 года 09:00 часов до 26 июля 2023 года 23:59 часов.

Прием документов проводится только в электронном виде через портал qatysu.zhilfond.kz в указанный период. Отбор проводится согласно дате постановки на очередь и учитывается состав семьи.

«Заявки на участие могут подать очередники всех годов постановки на очередь, однако, среди подавших заявки на участие пройдут те, кто стоит в очереди раньше остальных», - отметили в Центре жилья.