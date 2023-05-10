Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в «Отбасы банке» стартовал прием заявок по программе женской ипотеки «Ұмай». На кредитование программы в этом году будет направлено 15,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Астану, Алматы, Актау и Атырау планируется выделить не более 40% займов или порядка 200 кредитов. 60% займов будет выдано жительницам областей и небольших городов. Это сделано для того, чтобы поддержать казахстанских женщин именно с регионов и избежать диспропорции в кредитовании», – сообщили в пресс-службе банка.

Женская программа «Ұмай» стартовала в 2021 году и в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. В 2022 году выделено 14 млрд тенге. На эти средства приобрели жилье 1 119 жительниц Казахстана.

Максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе «Ұмай» - 30 млн тенге. Процентная ставка в этом году составит 14,4% (ГЭСВ – от 15,4%) с последующим понижением до 3,5% - 5% (ГЭСВ от 3,6%).

Срок займа по ипотеке «Ұмай» составляет от 6 месяцев до 25 лет. Нет ограничений в выборе жилья. Займы для женщин выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. По «Ұмай» также можно взять займ на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

«Если у потенциального клиента ежемесячный доход семьи не превышает 550 000 тенге, то она по программе «Ұмай» может получить кредит при наличии всего 15% первоначального взноса. Если доход составляет от 550 001 тенге до 640 000 тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья. По уровню дохода программа предназначена для женщин с более высокой зарплатой, которые покупают не первичное жилье, как в государственных программах, а второе или третье жилье. В этом году в программе смогут участвовать и те женщины, чей доход не превышает 200 000 тенге. Если они пройдут платежеспособность, то также смогут получить кредит с минимальным первоначальным взносом от 15%. Для них мы планируем выдать 20% от общего количество займов в рамках выделенных средств», - сказала председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Оформить заем по программе «Ұмай» можно будет онлайн на портале otbasybank.kz, в отделениях, либо консультационных центрах банка.

На сегодня в «Отбасы банке» почти 1,5 млн депозитов или 68% от общего числа действующих сберегательных счетов открыто женщинами. Преобладает число женщин и среди заемщиков банка (54,7%). Основной возраст, в котором представительницы женского пола берут кредит на покупку квартиры или дома - 36-45 лет. Обычно срок займа составляет 10 лет. Средняя сумма кредита в «Отбасы банке» у женщин - 11 млн тенге.