Прием заявок на включение в реестр субъектов социального предпринимательства стартует в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 по 15 сентября 2023 года в Астане будет вестись прием заявлений для включения в реестр субъектов социального предпринимательства. Организатором выступает управление по инвестициям и развитию предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.



В реестр субъектов социального предпринимательства включаются индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), осуществляющие свою деятельность в сфере социального предпринимательства. Участие в реестре дает широкие возможности для развития и получения поддержки от государства.

Согласно Правилам ведения реестра субъектов социального предпринимательства, в него могут быть включены предприниматели, относящиеся к четырем категориям:

- субъекты социального предпринимательства, способствующие занятости социально уязвимых слоев населения. Сюда относятся родители, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, воспитанники детских домов и интернатов для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также родители из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, освобожденные из учреждений УИС, лица без определенного места жительства и лица, прошедшие медико-социальную реабилитацию наркологических больных;

- субъекты социального предпринимательства, способствующие реализации товаров, выполнению работ и предоставлению услуг социально уязвимых слоев населения из первой категории;

- субъекты социального предпринимательства, осуществляющие деятельность по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг социально уязвимых слоев населения из первой категории. В эту категорию также входят различные социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги по уходу, оздоровлению и контролю состояния здоровья граждан, услуги по помощи в трудоустройстве и трудовой адаптации, а также производители медицинской техники и разработчики программного обеспечения для здравоохранения;

- субъекты социального предпринимательства, осуществляющие работу в области поддержки семьи, детства и материнства, реализации образовательных программ, психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями, обучения социальных работников и волонтеров, охраны окружающей среды и многих других видов деятельности.