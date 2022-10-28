Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» начался в Астане
Конкурсантами могут стать женатые пары до 29 лет. Конкурс проводится для укрепления института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей среди молодых семей.
Задачи конкурса:
- пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного подхода к созданию семьи;
- формирование уважения к национальным, культурным традициям и семейным династиям у молодежи;
- повышение качества жизни молодых семей;
- организация здорового семейного досуга;
- содействие раскрытию творческого потенциала семей;
- создание благоприятной атмосферы в молодых семьях;
- сохранение культурного наследия и лучших традиций общества.
Участие могут принять молодые семьи до 29 лет, зарегистрировавшие свой брак до объявления о старте конкурса.
Для подачи заявки нужно отправить следующие документы через мессенджер Telegram на номер 8777 010 4240:
- 1) Скан. копия свидетельства о браке.
- 2) Скан. копия удостоверения личности обоих супругов.
- 3) Контактные данные.
- 4) Instagram аккаунт.
- 5) Видеоролик на тему «Почему именно мы должны победить в этом конкурсе».
Победитель получит 500 тысяч тенге, приз за второе место составит 350 тысяч тенге, третье место – 250 тысяч тенге.
Фото: eliteasia.co