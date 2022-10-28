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    19:04, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» начался в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья-2022» в рамках проекта «Отбасы-бақыт мекені», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Конкурсантами могут стать женатые пары до 29 лет. Конкурс проводится для укрепления института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей среди молодых семей.

    Задачи конкурса:

    - пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного подхода к созданию семьи;
    - формирование уважения к национальным, культурным традициям и семейным династиям у молодежи;
    - повышение качества жизни молодых семей;
    - организация здорового семейного досуга;
    - содействие раскрытию творческого потенциала семей;
    - создание благоприятной атмосферы в молодых семьях;
    - сохранение культурного наследия и лучших традиций общества.

    Участие могут принять молодые семьи до 29 лет, зарегистрировавшие свой брак до объявления о старте конкурса.

    Для подачи заявки нужно отправить следующие документы через мессенджер Telegram на номер 8777 010 4240:

        1. 1) Скан. копия свидетельства о браке.
        2. 2) Скан. копия удостоверения личности обоих супругов.
        3. 3) Контактные данные.
        4. 4) Instagram аккаунт.
        5. 5) Видеоролик на тему «Почему именно мы должны победить в этом конкурсе».

        Победитель получит 500 тысяч тенге, приз за второе место составит 350 тысяч тенге, третье место – 250 тысяч тенге.



    Фото: eliteasia.co




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