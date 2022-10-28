Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья-2022» в рамках проекта «Отбасы-бақыт мекені», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Конкурсантами могут стать женатые пары до 29 лет. Конкурс проводится для укрепления института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей среди молодых семей.

Задачи конкурса:

- пропаганда традиционных семейных ценностей и ответственного подхода к созданию семьи;

- формирование уважения к национальным, культурным традициям и семейным династиям у молодежи;

- повышение качества жизни молодых семей;

- организация здорового семейного досуга;

- содействие раскрытию творческого потенциала семей;

- создание благоприятной атмосферы в молодых семьях;

- сохранение культурного наследия и лучших традиций общества.

Участие могут принять молодые семьи до 29 лет, зарегистрировавшие свой брак до объявления о старте конкурса.

Для подачи заявки нужно отправить следующие документы через мессенджер Telegram на номер 8777 010 4240:

1) Скан. копия свидетельства о браке. 2) Скан. копия удостоверения личности обоих супругов. 3) Контактные данные. 4) Instagram аккаунт. 5) Видеоролик на тему «Почему именно мы должны победить в этом конкурсе». Победитель получит 500 тысяч тенге, приз за второе место составит 350 тысяч тенге, третье место – 250 тысяч тенге.







Фото: eliteasia.co







