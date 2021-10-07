Прием заявок на участие в конкурсе «Караван доброты» стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице объявили о начале приема заявок на участие в IV республиканском конкурсе «Караван доброты». В этом году конкурс приурочен к 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Конкурс «Караван доброты-2021» направлен на активизацию гражданских инициатив населения и укрепление нравственных ценностей, в том числе доброты, милосердия, заботы и гуманизма. За историю проведения конкурса было принято свыше 1000 заявок по всему Казахстану, большая часть из которых поступила в прошлом году (670 заявок). Только по Нур-Султану в 2020 году поступило около 100 заявок. Напомним, на прошлой неделе во Дворце Независимости прошла церемония чествования участников конкурса «Караван доброты-2020» от Нур-Султана.

По словам председателя Ассоциации деловых женщин по Нур-Султану Сании Ирсалиевой, в текущем году лауреатов конкурса определят по 7 номинациям: «Асар» (благотворительная деятельность связанная с народными обычаями и традициями, а также за оказание помощи), «Туған жер» (благотворительная помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.), «Батыл жүрек» (героическая смелость и самоотверженность, также в данной номинации могут определить еще одного победителя среди работников экстренных служб), «Мейірім жолында» (оказание постоянной безвозмездной помощи в течении определенного времени), «Қайырымдылық тарихы» (лучшее освещение темы благотворительности в СМИ и размещение материалов, привлекающих внимание общественности к социальным проблемам), «Бала жүрегі» (дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет, проявившие отвагу и героизм при спасении людей в экстренных ситуациях, а также участие в благотворительной деятельности и в волонтерском движении) и «Жануарға мейірім» (лауреат, являющийся правозащитником животных, помогает их содержанию, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру).

«Уверена, что в Казахстане людей, творящих добро очень много. Наша задача – найти и рассказать об этих благородных делах и поступках, которые заслуживают того, чтобы стать примером для остальных. Если в 2018 году в конкурсе приняли участие почти 100 человек из разных регионов Казахстана, то на следующий год количество участников увеличилось до 230», - сказала Сания Ирсалиева.

Отметим, что в конкурсе смогут принять участие физические и юридические лица, которые своей активной гражданской позицией, добрыми делами и поступками вносят вклад в решение социальных и общественных проблем и задач города. Запрещено участвовать представителям среднего и крупного предпринимательства, а также физическим и юридическим лицам, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой (государственный грант, государственный заказ и др).

Как отметил руководитель Управления внутренней политики Нур-Султана Даурен Бабамуратов, конкурс «Караван доброты» призван определить неравнодушных жителей столицы, которые помогают не по долгу, а по зову сердца.

«Эти люди, так или иначе, жертвуя собой, помогают другим людям. Если вам известны такие случаи, вы должны рассказать нам об этих героях. Акимат Нур-Султана всегда готов поддержать гражданские начинания, которые объединяют людей, делающих благие дела», - сказал Даурен Бабамуратов.

Организаторами конкурса выступают Фонд Нурсултана Назарбаева и Ассоциация деловых женщин Казахстана при поддержке акимата города Нур-Султан.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 30 ноября 2021 года. Далее исполнительному комитету «Каравана доброты-2021» предстоит отобрать финалистов и определить победителей. Торжественная церемония награждения состоится 26 февраля 2022 года в Туркестане.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо написать письмо-представление и заполнить биографию.