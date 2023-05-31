Прием заявок на стипендию «Болашак» стартует 5 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 июня 2023 года стартует третий поток приема документов в рамках программы «Болашак». Заявки принимаются через портал госуслуг eGov.kz до 7 июля текущего года. До конца года будет проведен еще один поток приема заявок: с 17 июля по 15 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра международных программ.

В 2023 году для обучения по программе «Болашак» выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры и резидентуры, докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок - 110 стипендий. Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности.

«В этом году усовершенствованы правила отбора кандидатов на стипендию «Болашак». Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе. При этом, программа «Болашак» будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелет, визовые сборы, приобретение учебных материалов. Также срок отработки для них будет уменьшен на один год», - поделился председатель Правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.

В конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения из ведущих зарубежных вузов. Исключение составляют кандидаты квотных категорий.

Еще одно изменение в текущем году – усовершенствованы правила конкурсного отбора по программе «Болашак». Теперь претенденты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. К примеру, при обучении на английском языке, поступающие в магистратуру должны иметь сертификат IELTS с результатом как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 498 из 677, IBT 60 из 120, кандидаты для прохождения стажировки сертификаты - IELTS 5.0, TOEFL: PBT- 417, IBT - 35, DET 75.

Напомним, по поручению Главы государства по переориентированию программы «Болашак» акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - «Инженерно-технические работники». Также по инициативе Центра международных программ улучшены правила отбора для медицинских работников.

Благодаря этим нововведениям казахстанскиемедики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев в рамках «Болашак».