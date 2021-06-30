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    18:24, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей стартовал в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана» проводит открытый конкурс на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Гранты в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» предоставляются субъектам малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, на безвозмездной основе осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.

    Для подачи заявок на участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться в цифровой платформе для бизнеса «Qoldau».

    Для участия в конкурсе претенденты представляют в электронной форме заявку по утвержденной форме.

    Заявки принимаются до 12 июля 2021 года.


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