Прием заявок на получение грантов для бизнес-идей стартует 19 сентября в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках осуществления Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в Нур-Султане выделяются безвозмездные гранты для реализации новых бизнес-идей. Прием заявок на получение грантов стартует 19 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В текущем году прием заявок будет осуществляться поэтапно в рамках 4 потоков. I поток (1-14 апреля 2022г), II поток (8-19 августа 2022г), III поток (29 августа-9 сентября 2022г), IV поток (19 сентября - 30 сентября 2022г)», - проинформировали в акимате.

Гранты в этом году предусмотрены только для целевых групп населения:

- молодежь до 29 лет;

- получатели адресной социальной помощи;

- члены многодетных семей – получатель пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга);

- получатели социального пособия по случаю потери кормильца;

- переселенцы, кандасы;

- лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;

- лица, потерявшие кормильца - получатель пособия по потери кормильца;

- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга).

«В 4 потоке планируется принять 340 заявок, в том числе 224 - для молодежи и 116 - для остальной категории социально уязвимых слоев населения. Прием заявок будет осуществляться поэтапно через портал «Business.enbek.kz» в режиме онлайн», - сообщили в ведомстве.