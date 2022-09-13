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    17:50, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Прием заявок на получение грантов для бизнес-идей стартует 19 сентября в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках осуществления Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в Нур-Султане выделяются безвозмездные гранты для реализации новых бизнес-идей. Прием заявок на получение грантов стартует 19 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    «В текущем году прием заявок будет осуществляться поэтапно в рамках 4 потоков. I поток (1-14 апреля 2022г), II поток (8-19 августа 2022г), III поток (29 августа-9 сентября 2022г), IV поток (19 сентября - 30 сентября 2022г)», - проинформировали в акимате.

    Гранты в этом году предусмотрены только для целевых групп населения:

    - молодежь до 29 лет;

    - получатели адресной социальной помощи;

    - члены многодетных семей – получатель пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга);

    - получатели социального пособия по случаю потери кормильца;

    - переселенцы, кандасы;

    - лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;

    - лица, потерявшие кормильца - получатель пособия по потери кормильца;

    - лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга).

    «В 4 потоке планируется принять 340 заявок, в том числе 224 - для молодежи и 116 - для остальной категории социально уязвимых слоев населения. Прием заявок будет осуществляться поэтапно через портал «Business.enbek.kz» в режиме онлайн», - сообщили в ведомстве.


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