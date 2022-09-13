Прием заявок на получение грантов для бизнес-идей стартует 19 сентября в Нур-Султане
«В текущем году прием заявок будет осуществляться поэтапно в рамках 4 потоков. I поток (1-14 апреля 2022г), II поток (8-19 августа 2022г), III поток (29 августа-9 сентября 2022г), IV поток (19 сентября - 30 сентября 2022г)», - проинформировали в акимате.
Гранты в этом году предусмотрены только для целевых групп населения:
- молодежь до 29 лет;
- получатели адресной социальной помощи;
- члены многодетных семей – получатель пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга);
- получатели социального пособия по случаю потери кормильца;
- переселенцы, кандасы;
- лица с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;
- лица, потерявшие кормильца - получатель пособия по потери кормильца;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и (или) его (ее) супруг (супруга).
«В 4 потоке планируется принять 340 заявок, в том числе 224 - для молодежи и 116 - для остальной категории социально уязвимых слоев населения. Прием заявок будет осуществляться поэтапно через портал «Business.enbek.kz» в режиме онлайн», - сообщили в ведомстве.