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    10:55, 10 Май 2024 | GMT +6

    Прием заявок на получение грантов для бизнес-идей объявили в Казахстане

    заявки на гранты, открытие бизнеса
    Фото: cottonbro studio/pexels

    С 20 мая начинается приём заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По республике в рамках первого потока планируется выдача 4 500 грантов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.

    Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

    Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

    Для подачи заявки необходимо:

    • зарегистрироваться на портале business.enbek.kz;
    • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
    • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
    • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

    При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

    Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

    Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

    • зарегистрированные безработные;
    • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

    При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

    • лица с инвалидностью;
    • лица с действующим статусом «кандас»;
    • межрегиональные переселенцы;
    • члены малообеспеченных семей;
    • член многодетной семьи (супруг/супруга);
    • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
    • получатели пособия по потере кормильца.

    Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

    Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал business.enbek.kz.

    Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

    Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

    Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

    Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

    Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

    Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале.

    В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств.

    Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров).

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Бизнес Гранты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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