Прием заявок на получение арендного жилья для молодежи в столице стартует в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года молодежи в этом году в столице работающим молодым людям планируется выдать 1050 арендных квартир. Об этом на заседании в маслихате рассказал руководитель городского Управления по делам общественного развития Талгат Рахманберды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что одним из приоритетов социальной политики является обеспечение доступным жильем. Поэтому в ноябре текущего года мы начнем прием заявок для выдачи 1050 квартир арендного жилья для работающей молодежи. Прием заявок будет проводиться посредством платформы Smart Astana», - сообщил он.

Вместе с тем руководитель управления рассказал о других мерах поддержки, оказываемой столичной молодежи.

«Для молодых предпринимателей предоставляются гранты в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». В этом году обладателями грантов стали 63 молодых предпринимателя», - добавил Т.Рахманберды.





Он также подчеркнул, что акимат особое внимание уделяет поддержке детей из социально уязвимых семей. К примеру, в этом году получили гранты 165 детей из числа социально-уязвимых слоев населения, 140 из них поступили на такие специальности как информационно-коммуникационные технологии, инженерные и обрабатывающие отрасли, сельское хозяйство и биоресурсы. Остальные 25 человек поступили на специальности, связанные с педагогическими науками.

Вместе с тем еще 49 выпускников столичных школ также входящих в число социально-уязвимых слоев населения получили образовательные гранты от имени акима города. Среди них - дети сироты, выпускники детских домов, инвалиды с детства, дети без попечения родителей, дети из многодетных семей. Все они поступили на приоритетные для экономики города специальности.