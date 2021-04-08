Прием заявок на молодежную практику начался в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прием заявок на молодежную практику стартовал в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпускников средних профессиональных, технических и высших учебных заведений 2019, 2020 и 2021 годов приглашают на молодёжную практику. На практику направляются безработные не старше 29 лет в течение трёх лет после завершения обучения.

Продолжительность молодёжной практики – не более 6 месяцев. Размер зарплаты в месяц составляет 25 МРП.

Для участия в молодёжной практике необходимо обратиться в Центр занятности населения по месту жительства для подачи заявления и предоставить следующие документы:

– копию документа, удостоверяющего личность;

– копию трудовой книжки (при наличии);

– копию документа, подтверждающего наличие технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

Молодёжная практика позволит приобрести опыт работы по полученной специальности.

За дополнительной информацией следует обратиться в центры занятости населения городов и районов. А также получить дополнительные сведения можно на странице Центра занятости Караганды в Instagram и по телефону (8-7212) 996-402.