Прием заявлений в магистратуру продлен в связи с карантином в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием заявлений для участия в комплексном тестировании на магистратуру продлен до 19 июля. Решение о продлении сроков принято в связи с усилением карантинных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Комплексное тестирование в магистратуру стартует 1 августа и продлится до 15 августа. Прием заявлений для участия в КТ проводится приемными комиссиями вузов через сайт Национального центра тестирования МОН РК. По итогам Комплексного тестирования свидетельство будет выдаваться в электронной форме через личный кабинет тестируемого. Прием заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта на обучение в магистратуре будет осуществляться с 16 по 20 августа.

В этом году для поступления в магистратуру и докторантуру предусматривается ряд новшеств.

«В 2020 году в процедуру поступления и зачисления в магистратуру и докторантуру внесены ряд изменений. К примеру, освобождены от блока тестирования «Иностранный язык» Комплексного тестирования лица, завершившие обучение в зарубежных организациях высшего и послевузовского образования в странах государственным или официальным языком которых, является английский и имеющих специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов», – поделился директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Для поступления в докторантуру претенденты, завершившие зарубежные организации высшего и послевузовского образования в странах государственным или официальным языком которых является английский, не предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими стандартами владения иностранным языком лица. Прием заявлений для поступления в магистратуру проводится приемными комиссиями вузов через сайт Национального центра тестирования МОН РК https://pvo-zayav.testcenter.kz с 3 июля по 3 августа. Вступительные экзамены по группам образовательных программ в докторантуру будут проводиться с 4 по 20 августа.

Напомним, что в связи с невозможностью в условиях пандемии COVID-19 сдать международный тест IELTS на знание английского языка в традиционном формате министр образования и науки РК подписал приказ, разрешающий выпускникам вузов сдать Duolingo English Test и IELTS INDICATOR для поступления в магистратуру и докторантуру. Для поступления в магистратуру пороговый балл по Duolingo English Test должен составлять не менее 95, по IELTS INDICATOR– не менее 6,0. Для поступления в докторантуру пороговый балл по Duolingo English Test должен быть не менее 85, по IELTS INDICATOR – не менее 5,5.

Отметим, что сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, является обязательным только для поступления в докторантуру. Для поступления на образовательные программы магистратуры можно представить международный сертификат, в том числе Duolingo English Test, IELTS INDICATOR, либо пройти экзамен по иностранному языку в ходе комплексного тестирования.



