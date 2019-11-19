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Прием заявлений на постановку в очередь на жилье приостановят в Нур-Султане

19 Ноября 2019 23:15
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Прием заявлений на постановку в очередь на жилье приостановят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20 ноября по 13 декабря 2019 года запланировано приостановление приема заявлений по государственной услуге «Постановка на учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Данная мера связана с запуском Единой национальной системы учета очередников на жилье и переносом данных в новую систему. После проведения технических работ, подача документов на постановку на учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда будет функционировать в штатном режиме.

Для получения более полной информации необходимо обращаться в ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан», по адресу: район «Алматы», проспект Кошкарбаев, № 39, либо по следующим контактам: 55-68-22,

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Жилье,
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