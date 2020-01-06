Прием заявлений на назначение АСП начался в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прием заявлений на назначение АСП полным ходом идет в Актобе. Для этой цели в городе открыты 4 пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Прием заявлений по назначению адресной социальной помощи ведется в 4 пунктах города Актобе. Это КГУ «Центр занятости населения» (улица Ш. Уалиханова, 12 А), «Народная канцелярия» 1 этаж (проспект Санкибай батыра, 249), Аппарат акима района Алматы города Актобе (жилой массив Каргалы, улица 60 лет Октября, 70 Б, здание «ЕХРО») и Аппарат акима района Астана города Актобе (проспект Санкибай батыра, 145 Б). Регламент работы: понедельник-пятница - с 9:00-18:30, обеденный перерыв - 12:30-14:00.

Прием заявлений на назначение государственной адресной социальной помощи будет производиться по алфавиту с заглавной буквы фамилии: А, Ә (буква) – 5-6 января; Б, В – 8-9 января; Д, Г, Ғ – 10 января; Е Ж, З – 13 января; И, І, Й – 14 января; К, Қ – 15-16 января; Л, М – 17 января; Н, О, Ө, Р, П – 20-21 января; С, Т – 22-23 января; У, Ү, Ұ, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я – 24 января.

Как известно, правила назначения АСП с нового года изменились. В соответствии с изменениями государственное пособие назначается многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23-х лет. Так, семья с 4 детьми будет получать 42 496, с пятью – 53 126, с шестью – 63 757, с семью – 74 388 тенге.

Усилены требования к трудоспособным гражданам. Так, в случае отказа от трудоустройства право на получение АСП теряют не только заявитель и трудоспособные члены семьи, а также все члены семьи, получающие данный вид помощи.

«Основное требование для получателей АСП – работать. Если в семье есть трудоспособный человек и самому младшему ребенку исполнилось 3 года, то родители должны быть официально трудоустроены. С нового года изменились и правила назначения АСП. Семья ежеквартально будет подтверждать свои доходы», - рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Макпал Турмаганбетова.



