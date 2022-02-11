Приём в школы для одарённых детей стартует с 1 марта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с 1 марта начинается приём заявлений в школы для одарённых детей на 2022–2023 учебный год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе работают восемь специализированных школ-интернатов, три лицея-интерната и областная музыкальная школа-интернат. Приём учащихся в СШИ регламентирован правилами, утвержденными приказом МОН РК от 12 октября 2018 года № 564», – сказали в управлении образования.

Для зачисления в 5-й класс в восьми специализированных школах-интернатах документы принимаются с 1 марта по 1 апреля на сайте www.qabyldau.daryn.kz.

Приём в 7-е классы трёх лицеев-интернатов «Білім-инновация» идёт с 1 февраля по 22 апреля. Онлайн-регистрация и отправка документов – www.bilemtihan.kz.

Для поступления в специализированную музыкальную школу-интернат документы принимаются с 1 марта по 30 апреля по ссылке http://tiny.cc/muzik21.

Полную информацию можно получить по телефону (8-7212) 41-22-88.