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    18:23, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Прием в магистратуру и докторантуру будут проводить два раза в год в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием в магистратуру и докторантуру будет проводиться два раза в год. Данная норма начнет действовать в текущем году. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ассоциацией вузов РК и Советом ректоров вузов на заседании в рамках августовского совещания были внесены предложения, касающиеся приема в магистратуру и докторантуру. После детального обсуждения нами принято решение внести изменения в Правила приема. Теперь прием в магистратуру и докторантуру будет проводиться два раза в год. Соответственно вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру будут организованы дважды: традиционно в августе и дополнительно в декабре», - сообщил Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

    Планируется, что данная норма начнет действовать в текущем году, и для этого в декабре сотрудники Национального центра тестирования организуют повторное проведение комплексного тестирования и вступительных экзаменов. Как проинформировал министр, прием документов начнется в ноябре.

    «Для тех, кто не успел сдать документы, экзамены, получить необходимые сертификаты, это, безусловно, хорошая новость. И так как по итогам летнего приема и проведенных экзаменов в магистратуру и докторантуру остались неприсужденные гранты, граждане смогут претендовать на эти государственные гранты в декабре текущего года», - отметил глава ведомства.

    Асхат Аймагамбетов уточнил, что информация о количестве грантов в разрезе направлений подготовки и точных сроках приема документов будет опубликована дополнительно.


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