Прием в докторантуру будет проводиться в Казахстане в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году изменены правила поступления на программы послевузовского образования в Казахстане. Теперь прием в докторантуру будет осуществляться в электронном формате. В прошлом году такой подход был успешно апробирован при поступлении в магистратуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

«В связи с пандемией студентам и магистрантам разрешили защищать свои выпускные работы в онлайн-формате. Если дипломная работа или магистерская диссертация защищена онлайн, нет необходимости запрашивать у студентов «синие печати» и «живые подписи», - говорится в тексте сообщения ведомства.

Кроме того, теперь все докторские диссертации будут защищаться в онлайн-режиме с трансляцией в сети. Это обеспечит открытость и прозрачность процедуры защиты научных работ.

Ранее данную информацию комментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов. Министр пояснил, что защита дипломов в режиме онлайн - это уже мировая практика и в период пандемии первыми осуществили перевод докторских защит на онлайн-формат Калифорнийский университет Беркли, Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Национальный университет Сингапура и другие.