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Прием утилизационных платежей возобновлен в Казахстане

3 Февраля 2022 10:40
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Прием утилизационных платежей возобновлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием утилизационных платежей возобновлен в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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«АО «Жасыл Даму» возобновило работу системы по приему утилизационных платежей. В настоящее время оплата от производителей и импортеров принимается в полном объеме.

С 24 января 2022 года оплата утилизационных платежей производится на новые реквизиты АО «Жасыл Даму» в банках второго уровня. С момента передачи функции ТОО «Оператор «РОП» в АО «Жасыл Даму» выдано 865 сертификатов об оплате утилизационных платежей», - говорится в сообщении Правительства.

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#Правительство РК   #Утильсбор  
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