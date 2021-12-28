+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прием старых автомобилей на утилизацию возобновляют в Казахстане

28 Декабря 2021 11:11
Поделиться:
Прием старых автомобилей на утилизацию возобновляют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на утилизацию в 2022 году начнется с 5 января. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК одобрена увеличенная квота на прием 70 тысяч старой легковой и большегрузной техники на дальнейшую утилизацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Оператор РОП».

Новости по теме
С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей
Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане

Электронная очередь на прием техники и 18 пунктов сбора ВЭТС откроются 5 января.

В 2022 году, в связи с изменением размера месячного расчетного показателя, выплаты денежной компенсации за сдачу ВЭТС варьируется в диапазоне от 165 402 тенге до 606 474 тенге в зависимости от категории и комплектации транспортного средства.


Категория

МРП

Размер компенсации (тенге)

М1

72

220 536

М1 (2)

54

165 402

М2, N2, N1

144

441 072

М2, N2, N1 (2)

126

385 938

М3, N3

216

661 608

М3, N3 (2)

198

606 474


В 2021 году казахстанцы сдали рекордное количество старой транспортной техники на утилизацию. За период с января по ноябрь уходящего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 5271 автобусов и 7 239 грузовых транспортных средств. Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,833 млрд тенге.

Наибольшее количество старой техники принято в Шымкенте – 12 068 единиц, следом идет Алматы – 5175 единиц, на третьем месте Тараз – 4788 единиц, и замыкает четверку лидеров пункт сбора в Караганде, там принято за год 3239 единиц ВЭТС.

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств, пунктами приема было принято на дальнейшую утилизацию 214 932 транспортных средства. Из них 194 163 легковых автомобиля, 14 590 ед. среднетоннажной техники и порядка 6 179 ед. большегрузной техники. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе.

Адреса пунктов сбора указаны на сайте recycle.kz, информация о порядке приема на утилизацию размещена в разделе «Управление отходами», «Прием ВЭТС».

Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Транспорт  
Поделиться:
Новости по теме
С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей
Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили
На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта
Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
3 Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
4 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
5 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
6 Как украсили Алматы на Новый год
Читайте также
Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Как украсили Алматы на Новый год
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив