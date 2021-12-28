Прием старых автомобилей на утилизацию возобновляют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на утилизацию в 2022 году начнется с 5 января. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК одобрена увеличенная квота на прием 70 тысяч старой легковой и большегрузной техники на дальнейшую утилизацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Оператор РОП».

Электронная очередь на прием техники и 18 пунктов сбора ВЭТС откроются 5 января.

В 2022 году, в связи с изменением размера месячного расчетного показателя, выплаты денежной компенсации за сдачу ВЭТС варьируется в диапазоне от 165 402 тенге до 606 474 тенге в зависимости от категории и комплектации транспортного средства.

Категория МРП Размер компенсации (тенге) М1 72 220 536 М1 (2) 54 165 402 М2, N2, N1 144 441 072 М2, N2, N1 (2) 126 385 938 М3, N3 216 661 608 М3, N3 (2) 198 606 474

В 2021 году казахстанцы сдали рекордное количество старой транспортной техники на утилизацию. За период с января по ноябрь уходящего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 5271 автобусов и 7 239 грузовых транспортных средств. Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,833 млрд тенге.

Наибольшее количество старой техники принято в Шымкенте – 12 068 единиц, следом идет Алматы – 5175 единиц, на третьем месте Тараз – 4788 единиц, и замыкает четверку лидеров пункт сбора в Караганде, там принято за год 3239 единиц ВЭТС.

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств, пунктами приема было принято на дальнейшую утилизацию 214 932 транспортных средства. Из них 194 163 легковых автомобиля, 14 590 ед. среднетоннажной техники и порядка 6 179 ед. большегрузной техники. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе.

Адреса пунктов сбора указаны на сайте recycle.kz, информация о порядке приема на утилизацию размещена в разделе «Управление отходами», «Прием ВЭТС».