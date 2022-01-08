Прием платежей в некоторых торговых объектах восстановлен

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - По информации ОЮЛ «Союз торговых сетей», отдельные объекты торговли получили возможность приема платежей через банковские платежные системы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки.

АДРЕСА ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, ГДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ:

Алматы: Magnum - Радостовца,292 и Халиулина,194, микрорайон Думан, Талгарская трасса.

Караганда: все

Шымкент: ул. Володарского 1/5, ул.Жиделебайсын 92 в ТК Бекжан Комфорт, ул.А.Байтурсынова,81

Петропавловск: Хименко 2, Н.Назарбаева 252, Конституции 55, Муканова 53, Кошукова 2, Ухабова 4б, Шухова 16, Цум Конституции 13.

г. Нур-Султан: практически все магазины Magnum: ул. Субханбердина, ул. Богенбай батыра 26. ул. Абая 48, ул. Абылайхана 27/3, шоссе Алаш, здание 13, ул. Тлендиева 15, ул. Туран 65, ул. Бейбитшилик 30, ул. Кабанбай батыра 21, ул. Кабанбай батыра 6/2, ул. Косшыгулы 9, ул. Айтматова 44, ул. Достык 18, ул. Масати 24, ул. Кенесары 38, ул. Женис 67, ул. Мусрепова 3, ул. Калдаякова 15/1, ул. Кошкарбаева 45А., ул. Бржан Сал 2.

По мере восстановления связи и инфраструктуры перечень будет дополняться.