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    13:41, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Прием онлайн-заявлений на получение АСП стартовал в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начался прием заявок на получение АСП на второй квартал. Документы принимаются онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, для предотвращения прямого контакта с заявителем и недопущения группового сбора документы принимаются онлайн через портал электронного правительства egov.kz. С этой целью специалисты Центра занятости из четырех районов (Алматы, Сарыарка, Есиль, Байконыр) на платформе Zoom разъясняют ход подачи документов и предоставляют видеоинструкции.

    Видеоинструкцию можно посмотреть по ссылке.

    Прием документов осуществляется с 1 по 30 апреля. В настоящее время АСП назначена более 3 700 семьям по городу Нур-Султан.

    Отметим, что адресная социальная помощь - это ежеквартальное денежное пособие для каждого члена семьи, доход которого составляет менее 70% от прожиточного минимума.


    Теги:
    Социальная поддержка Другие государственные органы Астана Акимат Главная Общество
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