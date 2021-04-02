Прием онлайн-заявлений на получение АСП стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начался прием заявок на получение АСП на второй квартал. Документы принимаются онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, для предотвращения прямого контакта с заявителем и недопущения группового сбора документы принимаются онлайн через портал электронного правительства egov.kz. С этой целью специалисты Центра занятости из четырех районов (Алматы, Сарыарка, Есиль, Байконыр) на платформе Zoom разъясняют ход подачи документов и предоставляют видеоинструкции.

Видеоинструкцию можно посмотреть по ссылке.

Прием документов осуществляется с 1 по 30 апреля. В настоящее время АСП назначена более 3 700 семьям по городу Нур-Султан.

Отметим, что адресная социальная помощь - это ежеквартальное денежное пособие для каждого члена семьи, доход которого составляет менее 70% от прожиточного минимума.