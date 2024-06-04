Прием и реализация металлолома: как будут выдавать разрешения

Правила выдачи разрешений на осуществления деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов разработало Министерство промышленности и строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, выдача разрешений на осуществление деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов является государственной услугой и оказывается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Для получения госуслуги необходимо направить услугодателю через веб-портал электронного правительства необходимые документы. Статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты получения результата будет отображаться в личном кабинете заявителя.

Работник канцелярии осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления и направляет ответственному исполнителю. Затем ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с момента регистрации представленных документов проверяет их полноту и срок действия.

— В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет его заявителю через портал в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя, либо лица, его замещающего, в личный кабинет заявителя. При представлении полного пакета документов ответственный исполнитель проверяет документы на соответствие разрешительным требованиям. Государственные органы на основании запроса услугодателя в течение 10 рабочих дней со дня направления запроса направляют услугодателю ответ о результатах рассмотрения. В случае непредставления государственными органами ответа в течение указанного срока выдача разрешения считается согласованной. При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги заявителя уведомляют о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению. По результатам заслушивания услугодатель выдает разрешение либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, — отмечается в публикации.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 июня. Предполагается, что правила введут в действие с 10 октября 2024 года.