Прием граждан ведут депутаты Сената в регионах

ЖАМБЫЛСКАЯ – АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената продолжают встречи в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Депутаты Сената Парламента Кайрат Кожамжаров, Муратбай Жолдасбаев, Абдалы Нуралиев с рабочим визитом посетили Жамбылскую область.

В рамках визита состоялись встречи с активом области и представителями общественности. В ходе встречи сенаторы ознакомили присутствующих с принятыми новшествами в законодательстве Республики Казахстан, обсудили перспективы социально-экономического развития Жамбылского региона, а также вопросы повышения благосостояния населения, государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделено вопросам обязательного социального медицинского страхования как новой модели гарантированного объема медицинской помощи.





Кайрат Кожамжаров поздравил население Жамбылской области с 80-летним юбилеем региона и отметил его значимую роль в истории Евразии и формировании государственности Казахстана, где сегодня важным являются внутренняя стабильность и повышение благосостояния народа.

В своих выступлениях парламентарии акцентировали внимание населения на приоритетах и ходе реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», напомнив, что согласно формуле «Слышащего государства», каждый гражданин может обратиться к депутату по своей проблеме, а они, в свою очередь, оперативно и конструктивно будут реагировать на их запросы.

Сенатор Абдалы Нуралиев более подробно остановился на новых законопроектах, принятых в прошлом году. По его словам, принятые Парламентом законы направлены на решение социальных вопросов, повышение благосостояние народа. Особое внимание уделено вопросам аграрной субсидии.

В ходе встречи подняты вопросы газификации Жуалынского района, Закона «О ветеранах» и другие социально значимые вопросы.

В ходе поездки сенаторы встретились с прокурором области, представителями правоохранительных органов Жамбылской области, где главной темой обсуждения стали вопросы изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности. В частности, Кайрат Кожамжаров проинформировал участников мероприятия об усилении уголовной ответственности за насилие в отношении несовершеннолетних, а также браконьерство, скотокрадство, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, вторичном преступлении.

Парламентарии ознакомились с работой Центра оперативного управления и фронт-офиса департамента полиции Жамбылской области, военного управления регионального командования «Оңтүстік».

В рамках поездки по региону сенаторы ознакомились с деятельностью птицефабрики «АсаDAMU», которая динамично развивается и обеспечивает область качественной продукцией.

В районном филиале партии «Nur Otan» Жамбылского района депутаты провели прием граждан по личным вопросам.

Аксуский район Алматинской области с рабочей поездкой посетила депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен. В рамках поездки состоялась встреча с руководством района, в которой приняли участие члены партии «Nur Otan», депутаты маслихата, представители правоохранительных органов, молодежных организаций, СМИ, медиаторы, работники социальной сферы.

В ходе встречи Ляззат Сулеймен проинформировала о работе Сената Парламента в 2019 году, в частности о принятых законах «О статусе педагога» и «Об обязательном социальном страховании». Кроме того, дала разъяснения по Программе развития регионов до 2025 года, а также остановилась на проделанной работе в регионе в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». Во время встречи участники задали интересующие их злободневные вопросы, в частности, обсуждались вопросы выпуска в стране малых механизированных многопрофильных/мобильных тракторов, в которых особо остро нуждаются крестьянские хозяйства, возвращения неосвоенных земель в собственность государства, исключение из совокупного дохода семьи пенсию при назначении АСП и другие вопросы.

Следующим объектом в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», который посетила сенатор, стал отремонтированный детский сад «Қарлығаш». На встрече с коллективом школы-интерната имени Е. Сикымова депутат ознакомила учителей с основными нормами закона «О статусе педагога».

Также в рамках концепции «Слышащего государства» проведен личный прием граждан с жителями района. С вопросами обратились 11 человек. Поднимались такие вопросы, как выплата адресной социальной помощи, обеспечение жильем и др. По всем вопросам, заданным в ходе приема граждан, сенатор дала разъяснения, некоторые вопросы взяла на свой личный контроль.



