Прием граждан в формате «Открытый акимат» состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День открытых дверей в формате «Открытый акимат» прошел в центре поддержки института семьи «Жанұя». Прием граждан провели аким столицы Алтай Кульгинов, заместители, руководители управлений и акимы районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В течение дня было принято почти 700 человек. Часть горожан обратилась по жилищным вопросам. Аким города Алтай Кульгинов отметил, что с текущего города по поручению Главы государства значительно увеличится объём доступного жилья, «первостепенно будем разгружать очередников». Так, благодаря поддержке государства возобновлена работа домостроительного комбината «GLB». Домостроительное предприятие позволит без ущерба качеству домов снизить себестоимость квадратных метров и значительно сократить срок возведения зданий.

Также записавшиеся обращались по вопросам трудоустройства, медпомощи, определения детей в детские сады, поднимались вопросы долевого строительства и т.д.

Часть вопросов решена на месте, остальные взяты в работу. В ноябре 2019 года в центре поддержки института семьи «Жанұя» в рамках реализации задач Главы государства по переходу на концепцию «Слышащего государства» прошло общереспубликанское мероприятие «Единый день приема граждан».