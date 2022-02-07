Прием граждан провел в районах новый начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов встретился с личным составом и жителями шести районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в течение минувшей недели А.Кабдулдинов познакомился с Мамлютским, Жамбылским, Тайыншинским, Акжарским, Уалихановским и Кызылжарским районами. Познакомился с личным составом, посмотрел материально-техническую базу отделов полиции, оценил готовность сотрудников к выполнению задач в свете последних событий в стране.

«Районных полицейских начальник департамента нацелил на строгое соблюдение дисциплины и законности, реагирование на запросы населения, сервисную модель работы. Особо отметил роль председателей советов ветеранов, присутствовавших на встречах. Аксакалы, многие годы посвятившие службе в органах внутренних дел, вносят огромный вклад в воспитание молодого поколения офицеров и сержантов полиции, передают им бесценный опыт и знания», - отметили в пресс-службе.

В специально оборудованных «приемных для граждан» райотделов главный полицейский области провел личные приемы сельчан. Обращались к нему сельчане по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, регистрации оружия, миграции, трудоустройства.

Аналогичные выездные рабочие встречи пройдут во всех остальных сельских районах региона и на базе городской полиции.

Напомним, А.Кабдулдинова назначили начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области 28-го января.